Публицист и политолог Холмогоров назвал "Вагнера" самой эффективной ЧВК в мире

Роль частных военных компаний в установлении тех или иных порядков по всему миру долгое время была недооценена. Однако сегодня нет никаких сомнений в том, что ЧВК являются эффективным инструментом распространения геополитического влияния далеко за границами государства без привлечения официальных военных структур. После долгих споров о традициях ведения боевых действий мировое сообщество пришло к тому, что использование частных поставщиков военных услуг стало обычной практикой.

Это мнение подтвердил генеральный секретарь Антониу Гутерреш, который в ходе общения с журналистами в Нью-Йорке ответил на вопросы о присутствии «ЧВК Вагнера» в Мали.

«Это суверенное решение правительства Мали сотрудничать с такой организацией. Мы надеемся на обеспечение взаимодействия армии Мали с миротворческой миссией ООН (МИНУСМА), а также призываем к соблюдению прав человека и прав на оказание гуманитарной помощи», — сообщил генеральный секретарь.

Заявление Гутерреша говорит о том, что россияне показали себя гораздо более эффективнее, чем сотрудники миротворческой миссии, чье пребывание на африканском континенте связывают с многочисленными скандалами. Присутствие контингента МИНУСМА никак не мешает множится и крепнуть многочисленным террористическим группировкам в регионе Сахель. Кроме того, «голубых касок» постоянно обвиняют в криминальной деятельности: трафике наркотиков, торговле органами, «крышевании» проституции и тд.

Власти Бамако приняли решение обратиться за помощью в борьбе с террористами к «ЧВК Вагнера», поскольку усилия россиян в других странах Африки и Ближнего Востока привели к победе над радикалами. И в Мали местная армия уже начала делать первые успехи в зачистке территорий, годами контролируемых боевиками.

Таким образом, небольшая частная армия оказалась более результативной миротворческой силой, чем ООН. Историк, политолог и публицист Егор Холмогоров считает, что на данный момент именно Вагнер является самой эффективной ЧВК в мире.

«Еще несколько десятилетий назад эксперты говорили, что будущее в развитии безопасности — это существование частных военных компаний. Априори считалось, что это будут западные военные компании, а Россия "как всегда далеко отстанет". Интересно было бы посмотреть на этих экспертов сейчас. Нет никакого сомнения, что "Вагнер" - самая знаменитая и эффективная частная военная компания в мире, действительно способная решать задачи международной безопасности на высшем уровне», — полагает историк.

По его словам, организация изменила правила игры в мире. Она стала эффективным инструментом продвижения интересов родины за рубежом, поскольку установление мира на дальних рубежах возвращает России статус сверхдержавы.

Холмогоров полагает, что противостоять «ЧВК Вагнера» может только хорошо подготовленная и многочисленная армия.

"Вагнер" по сути изменил правила игры в Третьем мире - теперь никто не сможет просто так вооружить толпу сельских варваров, раздать им калашниковы, кое-как обучить и таким образом сеять хаос и подрывать законные правительства. На пути таких инструментов хаотизации оказываются русские военные специалисты, придающие правительствам устойчивость. Против них пришлось бы выставить армию не хуже — то есть подрывная деятельность операторов хаоса становится минимум дорогостоящей", — полагает Холмогоров.

ООН должна быть объективно заинтересована в том, чтобы деятельность «Вагнера» продолжалась и расширялась, так как она укрепляет международную стабильность и безопасность, заключил историк.