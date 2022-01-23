Кадыров заявил, что не угрожал семье экс-судьи Верховного суда Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о том, что семью Янгулбаевых "ждет место либо в тюрьме, либо под землей". По его словам, он не угрожал семье бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаеву, а "констатирует факты и последующее законное наказание", передает корреспондент Накануне.RU.

Кадыров опубликовал новый пост в своем telegram-канале.

"Достаточно того, что Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его. Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из ЧР. Янгулбаевы в этой переписке сами признаются, что не без их участия было совершено это нападение и, судя по тону, вполне гордятся этим. Из тех же файлов следует, что Янгулбаевы всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети. Исходя из этого, я считаю, что их надо задержать, как того требует закон, и наказать. А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются. Доказательная база есть, никто из Янгулбаевых не отрицает это. Это мое мнение, в котором я твердо убежден", - сообщил глава Чечни.

По его словам, жители Чеченской Республики возмущены высказываниями Янгулбаевых в адрес всего народа и вряд ли будут церемониться с ними при встрече.

"Для них же будет лучше, если первыми до них доберутся правоохранительные органы, а не разозленные их оскорблениями чеченцы. Уж слишком много мерзких слов в адрес целого народа сказано Янгулбаевыми. Даже если я промолчу, то общество свое мнение выскажет. Так что пусть воспринимают Янгулбаевы и их защитники мои слова не как угрозу, а как заслуженное наказание", - заявил Кадыров.

Напомним, 20 января в Нижнем Новгороде вооруженные люди в гражданской одежде ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и похитили его жену Зарему Мусаеву. Об этом сообщил "Комитет против пыток" (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) в своем Telegram-канале. Близкие связывают похищение с правозащитной деятельностью сына супругов Абубакара Янгулбаева. Сообщается, что женщина больна диабетом, является инсулинозависимой и якобы ей не разрешили взять с собой необходимые для жизни лекарства.

Глава Чечни Рамзан Кадыров информацию о похищении опроверг. В своем telegram-канале он заявил, что силовики совершали законные и согласованные оперативные действия.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в субботу попросила прокурора Чечни провести проверку обстоятельств доставки Мусаевой на допрос из Нижнего Новгорода. По словам омбудсмена, остается открытым вопрос, было ли у сотрудников правоохранительных органов одного субъекта РФ разрешение МВД России на осуществление деятельности на территории другого субъекта. Также необходимо выяснить, получала ли Мусаева повестку с требованием явиться на допрос к следователю, добавила Москалькова.

Сегодня стало известно, что Сайди Янгулбаев вместе с дочерью покинул РФ.

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