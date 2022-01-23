Расследованием смерти девочки в Забайкалье займется главное следственное управление СКР

Расследованием гибели семилетней девочки в Забайкальском крае, тело которой было найдено со следами нападения животных, займутся следователи Главного следственного управления СК России, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

Такое поручение отдал глава СКР Александр Бастрыкин в связи с широким общественным резонансом.

Напомним, 22 января, около 17 часов в правоохранительные органы поступил сигнал о безвестном исчезновении семилетней девочки. Спустя полчаса в ходе поисковых работ тело ребенка было найдено на одном из пустырей. На теле несчастной имелись следы нападения животных. Как считают в следствии, девочка стала жертвой бездомных собак.

Возбуждено дело по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

"После произошедшего в регионе произошел народный сход. По словам местных жителей, проблема с бродячими животными в этой местности не решалась много лет. Они утверждают, что люди неоднократно жаловались на это, но никакие меры не предпринимались. Председатель СК России поручил следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего, а также дать объективную правовую оценку действиям соответствующих контролирующих органов", - сообщили в Следственном комитете России.