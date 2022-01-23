Экс-судья Верховного суда Чечни вместе с дочерью покинул Россию

Экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, чью жену Зарему Мусаеву неизвестные увезли из Нижнего Новгорода на допрос, вместе с дочерью покинул Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Наталью Добронравову.

20 января в Нижнем Новгороде вооруженные люди в гражданской одежде ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и похитили его жену Зарему Мусаеву. Об этом сообщил "Комитет против пыток" (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) в своем Telegram-канале. Близкие связывают похищение с правозащитной деятельностью сына супругов Абубакара Янгулбаева. Сообщается, что женщина больна диабетом, является инсулинозависимой и якобы ей не разрешили взять с собой необходимые для жизни лекарства.

Глава Чечни Рамзан Кадыров информацию о похищении опроверг. В своем telegram-канале он заявил, что силовики совершали законные и согласованные оперативные действия. Также Кадыров заявил, что семью Янгулбаевых "ждет место либо в тюрьме, либо под землей".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в субботу попросила прокурора Чечни провести проверку обстоятельств доставки Мусаевой на допрос из Нижнего Новгорода. По словам омбудсмена, остается открытым вопрос, было ли у сотрудников правоохранительных органов одного субъекта РФ разрешение МВД России на осуществление деятельности на территории другого субъекта. Также необходимо выяснить, получала ли Мусаева повестку с требованием явиться на допрос к следователю, добавила Москалькова.