На тюменском мусоросортировочном заводе среди куч мусора найден труп

На Тюменском мусоросортировочном заводе был обнаружен труп, который привезли на предприятие случайно, вместе с отходами.

Как сообщают местные СМИ, со ссылкой на работников завода, мертвец был без одежды, а его тело покрыто татуировками. Тело было обнаружено уже на конвейере.

В следственном комитете региона сообщают, что по данному факту проводится проверка. Личность погибшего устанавливается, также в ведомстве проверяют все обстоятельства произошедшего.