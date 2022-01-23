23 Января 2022
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Смог в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга (2021) | Фото: instagram.com/sunny_ekb

Екатеринбург по-прежнему окутан смогом: экоактивисты сообщают о торфяном пожаре

Екатеринбург второй день подряд окутан смогом. Жители города в соцсетях жалуются на удушливый запах гари, передает корреспондент Накануне.RU.

Активисты "Экодозора" полагают, что причиной смога мог быть действующий торфяной пожар. Очаг возгорания они обнаружили вчера. Видеозапись горящего торфяника опубликована в группе "Экодозор".

"Сегодня 22.01.22 гуляли вдоль реки Исеть в районе озера Мелкое. Нашли новый действующий пожарчик. Координаты: 56.902166, 60.408978. В районе Палкинских каменных палаток, на правом берегу Исети, на 300 метров южнее озера Мелкое. От воды 50 метров. Четыре действующих источника дыма на площади примерно 150 кв м. Едкий дым стелется по руслу Исети. Пожар берем на заметку, сообщим в Авиалесоохрану и арендатору земли Северскому лесхозу. До весны пожар желательно потушить, так как весной до него сложно будет добраться. Сейчас к месту пожара можно дойти по льду реки. Весной придется продираться через лес. Дорог по берегу нет, следов тоже нет", - сообщили активисты.

В ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту Накануне.RU сообщили, что информации о действующих пожарах у них нет.

Дополнено в 14.05: В МЧС уточнили информацию о торфяных пожарах.

"После получения информации от представителей СМИ о действующем торфяном пожаре в пригороде Екатеринбурга, для проверки информации к месту били направлены пожарно-спасательные подразделения. Прибыв на место и осмотрев территорию было установлено, что имеются отдельные разрозненные очаги подземного тления. Информация о данном торфяном пожаре была доведена до сил Авиалесоохраны. Стоит отметить, что по информации Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России образовавшийся смог на территории Екатеринбурга вызван природными явлениями и безветренной погодой. Также запах гари обусловлен тем, что в частном секторе активно используется печное отопление, а безветренная погода препятствует рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе. Данный торфяной пожар на смог в Екатеринбурге не влияет", - пояснили в МЧС.

Теги: пожар, торфяники, смог, запах



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