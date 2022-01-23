В Китае отрицают просьбу Си к Путину "не вторгаться на Украину"

Посольство Китая в Москве заявило, что публикация агентства Bloomberg о том, что Си Цзиньпин якобы попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину в разгар Олимпиады в Пекине – "явный фейк и провокация".

В дипведомстве подчеркнули, что позиция Китая по вопросу конфликта на Украине ясна и последовательна, и Пекин выступает за решение конфликта путем дипломатии и консультаций в рамках Минских соглашений, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информационной спецоперацией американских служб данные агентства Bloomberg.

Напомним, по сведениям Bloomberg, Си Цзиньпин пытается укрепить авторитет в преддверии возможного третьего срока, поэтому он попросил Владимира Путина "не начинать военные действия на время Олимпиады в Пекине".

Политолог Максим Жаров отмечает, что вброс Bloomberg представляет собой "банальную попытку "разводки" России и Китая".

"Сначала со ссылкой на неназванного "дипломата" в Китае утверждается, что председатель КНР якобы "просил Путина не вторгаться". А в конце текста идёт финальный вброс, что если Путин не получит от США "гарантий безопасности", то он все равно "вторгнется" во время Олимпиады, наплевав даже на "просьбу" Си Цзиньпина. Если сейчас не отбивать "корень" у этой разводки, то чем ближе к Олимпиаде, тем чаще будут идти такие вбросы с намерением Россию и Китай рассорить", - считает политолог.