Снегопад блокировал работу Краснодарского аэропорта

В аэропорту Краснодара из-за накрывшего регион снегопада, десятки рейсов отменены или задержаны, как минимум до 13.00 мск. Информация об этом опубликована на сайте воздушной гавани, передает корреспондент Накануне.RU.

Некоторые самолеты должны были улететь еще вчера.

Среди отмененных рейсы до Москвы, Сочи, Самары. Задерживаются до Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Бишкека, Волгограда, Душанбе, Тюмени, Ноябрьска, Сургута, Мин. Воды, Антальи, Екатеринбурга, Новосибирска.

22 января аэропорт Краснодара из-за сильного снегопада закрывался с 4.00 мск до 14.30 мск. В воскресенье снегопад продолжился, и воздушная гавань вновь сообщила, что вынуждена ограничить свою работу.

В Краснодарском крае действуют экстренные и штормовые предупреждения. Прогнозируют сильные осадки: дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед, подъем уровня рек и лавиноопасность в горах. В 34 муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности.