23 Января 2022
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Останки царской семьи (2015) | Фото: cdnimg.rg.ru

В РПЦ готовы признать останки семьи отрекшегося императора

В Русской православной церкви заявили, что результаты проведённого следствия не оставляют сомнений в подлинности найденных под Екатеринбургом останков членов семьи Романовых. Они будут признаны соборным решением Церкви.

"На мой взгляд, ничего сегодня не мешает признанию подлинности "екатеринбургских останков", но для того, чтобы они были признаны подлинными, нужно соборное решение Церкви", — заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия–24".

Церковь до сих пор не признавала останки царскими, по официальной версии, потому что в экспертизах якобы постоянно находились какие-то неточности. По неофициальной – потому, что у святых не может быть "останков", а только нетленные мощи, и если тела подверглись разложению, у некоторых возникнут серьезные основания сомневаться в святости Николая II.

К тому же, еще в 1930-е гг. иерархи постановили, что тела уничтожили начисто именно в урочище Ганина Яма, а когда авдонинскую находку представили миру, уже другие иерархи даже не хотели допускать мысли, что скелеты эти принадлежат Романовым – вроде бы, не в характере РПЦ противоречить самой себе (на самом деле – как раз в характере, даже отречение Николая православные сановники восприняли с облегчением, наверняка понимая, чем это грозит Романову лично).

Российское духовенство консервативного толка настаивает на том, что никакие политические манипуляции не должны давить на Церковь в признании или непризнании останков подлинными. Действительно, манипуляция имела место – в 1996 г. Борис Ельцин пытался сделать пышные похороны Николая II ключевым моментом предвыборной кампании (хотя именно Ельциным как секретарем обкома КПСС снесен дом Ипатьева в Свердловске в 1977 г.), а теперь, поговаривают, что Владимир Путин хочет красиво завершить начатое предшественником. Но если во времена Ельцина доверие к экспертизам было подорвано явной торопливостью властей, то в этот раз никто никого не торопит уже много лет и ученые из разных стран перепроверяют друг за другом всё под пристальным оком экспертов из РПЦ.

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