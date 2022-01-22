22 Января 2022
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Экономика Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Лахта-центр (2019) | Фото: Накануне.RU

"Мегалайн" намерен вложить 186 млрд рублей в строительство ТПУ в Санкт-Петербурге

Объем средств ООО «Мегалайн» будет зависеть от каждого конкретного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Общий объем инвестиций в проект оценивается в 186 млрд рублей, рассказал глава компании Геннадий Корупятник.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью РИА Новости. По его словам, благодаря строительству ТПУ в Санкт-Петербурге появятся новые точки развития деловой активности. Он отметил, что у компании есть банки-партнеры, с которыми «Мегалайн» обсуждал условия и варианты совместного вхождения в проект.

«На сегодняшний день общий объем инвестиций в проект оценивается в 186 миллиардов рублей. При этом объем наших собственных средств будет зависеть от каждого конкретного ТПУ и решений, реализуемых в нем», — подчеркнул Корупятник.

Строительство транспортно-пересадочных узлов в Северной столице включено в перечень значимых проектов по развитию городов. В декабре макет ТПУ в Санкт-Петербурге представили президенту России Владимиру Путину, который дал ему положительную оценку. Проект также получил одобрение Минстроя РФ.

Теги: мегалайн, строительство, транспортно-пересадочный узел, северная столица, корупятник



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