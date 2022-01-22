"Мегалайн" намерен вложить 186 млрд рублей в строительство ТПУ в Санкт-Петербурге

Объем средств ООО «Мегалайн» будет зависеть от каждого конкретного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Общий объем инвестиций в проект оценивается в 186 млрд рублей, рассказал глава компании Геннадий Корупятник.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью РИА Новости. По его словам, благодаря строительству ТПУ в Санкт-Петербурге появятся новые точки развития деловой активности. Он отметил, что у компании есть банки-партнеры, с которыми «Мегалайн» обсуждал условия и варианты совместного вхождения в проект.

«На сегодняшний день общий объем инвестиций в проект оценивается в 186 миллиардов рублей. При этом объем наших собственных средств будет зависеть от каждого конкретного ТПУ и решений, реализуемых в нем», — подчеркнул Корупятник.

Строительство транспортно-пересадочных узлов в Северной столице включено в перечень значимых проектов по развитию городов. В декабре макет ТПУ в Санкт-Петербурге представили президенту России Владимиру Путину, который дал ему положительную оценку. Проект также получил одобрение Минстроя РФ.