Жириновский пообещал принять законопроект о 13-й пенсии и поднять МРОТ до 15 тысяч

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский поделился планами партии о принятии законопроекта о 13-й пенсии.

Как написал сегодня политик в своем Твиттере, в стране растет экономическое неравенство.

"Сверхбогатые становятся еще богаче, а бедные беднее. Поэтому в планах ЛДПР на весеннюю сессию принять законопроект о 13-й пенсии для пенсионеров и поднять МРОТ до 15 тысяч, а в перспективе до 30 тысяч рублей", - заявил Жириновский.

Напомним, буквально на этой неделе в Госдуме – при рассмотрении законопроекта об индексации пенсий – глава комитета ГД по соцполитике, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов говорил о том, что в индексации нуждаются и пенсии военных пенсионеров. И уже в пятницу президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6%.

Стоит отметить, что к таким пенсионерам приравнены вышедшие на пенсию сотрудники Росгвардии, МЧС, Генпрокуратуры и Следственного комитета. В целом это порядка 2,6 миллиона человек.