В Забайкалье бездомные псы загрызли семилетнюю девочку

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело после гибели девочки в поселке Домна Читинского района.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, сегодня, 22 января, около 17 часов в правоохранительные органы поступил сигнал о безвестном исчезновении семилетней девочки. Спустя полчаса в ходе поисковых работ тело ребенка было найдено на одном из пустырей. На теле несчастной имелись следы нападения животных. Как считают в следствии, девочка стала жертвой бездомных собак.

Возбуждено дело по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). На месте работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем регионального следственного управления Юрием Русановым. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы.

Выяснение всех обстоятельств трагедии поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.

Как сообщало Накануне.RU, в Екатеринбурге стая крупных псов терроризирует жителей Академического, в том числе детей. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре и начали проверку.