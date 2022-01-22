На Фарерах за день заболели ковидом почти 3% населения

На Фарерских островах (автономный регион в составе Дании) за сутки было выявлено 1259 случаев ковида при населении чуть более 50 тыс. человек, то есть почти 3% от всего населения. Это как если бы в России за сутки заболели бы 3,7 млн человек. При этом на Фарерах вакцинировано 85% населения (используются Moderna и Pfizer/BioNTech).

Читайте также: Датская газета разгромила действия властей в условиях ковидной катастрофы

За три недели января на Фарерах было выявлено больше случаев ковида, чем за предыдущие два года. Такой же фантастический рост заболеваемости происходит, например, в Австралии, где также вакцинировано более 80% населения.

Всего на Фарерах за два года было лишь 15 ковидных смертей, но в Дании, как и во многих других странах Европы, после массовой вакцинации резко возросшую избыточную смертность почти перестали записывать в ковидную. Произошло разделение: избыточная смертность огромная, а ковидная официально очень низкая и ничего не говорит о масштабах общей.

Во втором полугодии 2020 года общая смертность в Дании была лишь на 4% выше фоновой, когда началась ковид-вакцинация. Во втором полугодии 2021 года рост составил 12% - в три раза больше, чем до вакцинации. При этом к лету уже был достигнут высокий процент привитых, а ситуация по ковиду была весьма спокойной. В конце года смертность выросла еще больше. Сейчас Дания переживает экспоненциальный рост заболеваемости.

Избыточная смертность в стране, по предварительным расчетам на основе данных Евростата, составила 3,4 тыс., а в ковидные смерти записали менее 700 - лишь пятую часть. После проведенной вакцинации произошло существенное ухудшение, которого ковидная статистика "не видит", давая успокоительную картину.

То же самое происходит во всех странах Европы: достигнут уровень вакцинации порядка 80% населения, а общая смертность почти везде больше, чем было до вакцинации, причем во многих странах очень значительно.