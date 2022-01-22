Красноярских школьников арестовали за рассылку сообщений о "минировании"

Суд в Красноярске арестовал двух подростков, задержанных по подозрению в массовой рассылке ложных сообщений о минировании.

Как сообщили Накануне.RU в Железнодорожном районном суде города, сегодня, 22 января, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу двум несовершеннолетним школьникам 2004 года рождения. По версии следствия, на протяжении нескольких дней они отправляли сообщения о лжеминировании школ и детских садов Красноярска.

Как уточнили в суде, в отношении арестованных возбуждено дело по части 3 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Напомним, ранее в Красноярске задержали группу школьников, которых подозревают в отправке сообщений о "минировании". По словам самих подростков, они просто шутили и никаких заказчиков у них не было.

Тем не менее, с задержанными активно работают сотрудники центра по борьбе с экстремизмом. Не исключено, что школьники отправляли такие сообщения не только в своем регионе, но и по всей России.