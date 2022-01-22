Первая партия вакцины "Спутник М" для подростков пришла на Ямал

Ямало-Ненецкий автономный округ получил первую партию вакцины "Спутник М" для подростков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО, сегодня двухкомпонентная вакцина, разработанная институтом Гамалеи, поступила на окружной склад в Ямальском СПИД-Центре. Это первая поставка вакцины от коронавируса для подростков в регион, размер партии составляет 480 комплектов доз.

Впоследствии препарат будет распределен и направлен в муниципалитеты. Поставить прививку смогут подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Как уточнили в окружном правительстве, вакцинация проводится добровольно по письменному заявлению одного из родителей.

Прививку будут делать в два этапа с интервалом в три недели. Сама вакцинация будет вестись в образовательных учреждениях, там же собирают согласия на процедуру. Перед прививкой каждого ребенка осмотрит педиатр.

Ранее сообщалось, что на Ямал поступит 960 доз вакцины от "короны" для подростков.