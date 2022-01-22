22 Января 2022
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Политика Свердловская область
Парад Победы в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Первыми заместителями Куйвашева в свердловской "ЕР" стали Шептий и Орлов

Свердловские "единороссы" определили заместителей секретаря регионального отделения партии.
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Напомним, сегодня в Екатеринбурге прошла отчетно-выборная конференция свердловской "Единой России". На ней был избран новый секретарь реготделения, которым стал губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной "ЕР", также на конференции были определены заместители секретаря. Первыми замсекретаря стали экс-руководитель свердловского отделения Виктор Шептий и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Должность замсекретаря – руководителя регионального исполкома занял депутат ЗакСО Дмитрий Жуков, а замсекретаря по работе со сторонниками – гонщик и депутат областного парламента Сергей Карякин.

Напомним, ранее АПЭК был составлен рейтинг влияния глав регионов по итогам 2021 года. Как считают эксперты, в зоне риска оказались семь из 14 губернаторов, которым предстоит принять участие в выборах в 2022 году, в том числе и Евгений Куйвашев.

Теги: Куйвашев, Единая Россия, заместители



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Ранее 22.01.2022 11:29 Мск Находящийся в зоне риска губернатор Куйвашев избран главой свердловской "ЕР"


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