Первыми заместителями Куйвашева в свердловской "ЕР" стали Шептий и Орлов

Свердловские "единороссы" определили заместителей секретаря регионального отделения партии.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге прошла отчетно-выборная конференция свердловской "Единой России". На ней был избран новый секретарь реготделения, которым стал губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной "ЕР", также на конференции были определены заместители секретаря. Первыми замсекретаря стали экс-руководитель свердловского отделения Виктор Шептий и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Должность замсекретаря – руководителя регионального исполкома занял депутат ЗакСО Дмитрий Жуков, а замсекретаря по работе со сторонниками – гонщик и депутат областного парламента Сергей Карякин.

Напомним, ранее АПЭК был составлен рейтинг влияния глав регионов по итогам 2021 года. Как считают эксперты, в зоне риска оказались семь из 14 губернаторов, которым предстоит принять участие в выборах в 2022 году, в том числе и Евгений Куйвашев.