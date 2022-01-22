Установлена причина пожара в Екатеринбурге, в котором погибли две девочки

Стала известна причина пожара в Екатеринбурге, в котором погибли две маленькие девочки.

Напомним, трагедия произошла 16 января, когда мать девочек вместе с сожителем оставили их в частном доме на улице Источная. Пока взрослых не было в доме, там произошло возгорание. Детей обнаружили в тяжелом состоянии, они надышались угарным газом.

Комнату сразу стали тушить и вызвали "скорую помощь", однако спасти девочек не удалось – при доставлении в больницу они скончались. Как позже выяснили в полиции, семья, в которой произошла трагедия, является неполной и неблагополучной.

Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ, сейчас надзорным ведомством продолжается проверка по данному факту, дается оценка надлежащему исполнению родительских обязанностей законным представителем детей. Установлено, что в момент случившегося они находились дома одни, а источником задымления стала электрическая розетка, к которой была подключена новогодняя гирлянда.

"Малолетние являлись воспитанницами детского сада и проживали вместе с матерью. Семья на учете в органах системы профилактики правонарушений несовершеннолетних не состояла", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что ход расследования уголовного дела по факту пожара контролируется прокуратурой.