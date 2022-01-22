Теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый раунд Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый раунд турнира Australian Open-2022.

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В субботу в третьем раунде Медведев нанес поражение голландцу Ботику ван де Зандшульпу. Россиянин выиграл со счетом 6:4, 6:4, 6:2. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) ван де Зандшульп занимает 57-е место, а Медведев является второй ракеткой мира.

Как пишет "Интерфакс", соперником Даниила Медведева в следующем раунде будет победитель матча между австралийцем Кристофером О'Коннелом и американцем Максимом Кресси.

Напомним, в прошлом году Медведев стал победителем Кубка Лейвера в составе сборной Европы. А чуть раньше российский теннисист впервые в карьере выиграл US Open, победив в финале турнира первую ракетку мира Новака Джоковича.