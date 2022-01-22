22 Января 2022
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Общество Свердловская область
пикет по ситуации с медициной (2022) | Фото: Telegram-канал &quot;Интересный Екатеринбург&quot;, t.me/inburgru

"Чиновники, лечите своих детей в наших больницах": екатеринбуржцы вышли на очередной пикет

В Екатеринбурге жители города вышли на очередной пикет. На этот раз он касается ситуации с медициной.

Как сообщает Telegram-канал "Интересный Екатеринбург", горожане пикетитруют недалеко от парка имени 50-летия ВЛКСМ на улице Шаумяна. Они вышли с плакатами, на которых сообщается о непростой ситуации в отечественной медицине.

"Чиновники, лечите своих детей в наших больницах", "Вымиранию населения предшествует оптимизация медицины", "Укомплектуйте врачами детскую больницу Верхней Пышмы", "Минздрав, раскрывай состав экспериментального "Спутника", - призывают пикетчики.

пикет по ситуации с медициной(2022)|Фото: Telegram-канал "Интересный Екатеринбург", t.me/inburgru

пикет по ситуации с медициной(2022)|Фото: Telegram-канал "Интересный Екатеринбург", t.me/inburgru

О реакции властей на данную акцию пока неизвестно.

Напомним, что прошлая суббота, 15 января, в Екатеринбурге выдалась богатой на общественные протесты. Горожане активно митинговали – прошли акции против войны и строительства автомойки на земельном участке, где раньше планировалось разбить сквер.

Теги: пикет, медицина, Екатеринбург



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