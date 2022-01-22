Число выявленных случаев ковида в России превысило 11 миллионов

Общее число выявленных случаев коронавируса в России сегодня преодолело отметку в 11 миллионов.

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Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, за минувшие сутки в РФ было выявлено 57 тысяч 212 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего новых заболевших в Москве – 16 тысяч 94 человека. В тройке лидеров по приросту также находятся Санкт-Петербург (8 тысяч 451) и Московская область (6 тысяч 400).

Всего, по официальным данным оперштаба, на сегодняшний день в России выявлено 11 миллионов 44 тысячи 986 случаев коронавируса. За весь период пандемии в стране зафиксировано 325 тысяч 433 летальных исхода.

Напомним, что сегодня Правительство РФ утвердило план дополнительных мер для борьбы с новым штаммом ковида "омикрон", который уже попал в страну.