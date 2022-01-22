22 Января 2022
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Политика Свердловская область
Евгений Куйвашев, задумался, думает, праймериз, Единая Россия, флаг (2019) | Фото: Накануне.RU

Находящийся в зоне риска губернатор Куйвашев избран главой свердловской "ЕР"

В субботу, 22 января, в Екатеринбурге прошла отчетно-выборная конференция свердловской "Единой России". На ней был избран новый секретарь регионального отделения партии.
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Напомним, в декабре прошлого года свердловский губернатор Евгений Куйвашев стал исполняющим обязанности главы реготделения "ЕР". На этом посту он сменил Виктора Шептия, руководившего партячейкой 12 лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловской "Единой России", сегодня решение об избрании секретаря принималось путем тайного голосования участников. На должность были предложены два кандидата: Евгений Куйвашев и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Для проведения голосования был объявлен специальный перерыв, во время которого участники конференции получали бюллетени и голосовали в специальных кабинках. В результате Куйвашев набрал 163 голоса, а Пинаев получил всего два. Таким образом, глава региона был официально утвержден на должность секретаря свердловской "ЕР".

Напомним, что по итогам 2021 года в зоне риска оказались семь из 14 губернаторов, которым предстоит принять участие в выборах в 2022 году. Как следует из рейтинга влияния глав регионов, составленном АПЭК, в их числе оказался и Евгений Куйвашев.

Теги: Куйвашев, секретарь, Единая Россия



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