Находящийся в зоне риска губернатор Куйвашев избран главой свердловской "ЕР"

В субботу, 22 января, в Екатеринбурге прошла отчетно-выборная конференция свердловской "Единой России". На ней был избран новый секретарь регионального отделения партии.

Напомним, в декабре прошлого года свердловский губернатор Евгений Куйвашев стал исполняющим обязанности главы реготделения "ЕР". На этом посту он сменил Виктора Шептия, руководившего партячейкой 12 лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловской "Единой России", сегодня решение об избрании секретаря принималось путем тайного голосования участников. На должность были предложены два кандидата: Евгений Куйвашев и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Для проведения голосования был объявлен специальный перерыв, во время которого участники конференции получали бюллетени и голосовали в специальных кабинках. В результате Куйвашев набрал 163 голоса, а Пинаев получил всего два. Таким образом, глава региона был официально утвержден на должность секретаря свердловской "ЕР".

Напомним, что по итогам 2021 года в зоне риска оказались семь из 14 губернаторов, которым предстоит принять участие в выборах в 2022 году. Как следует из рейтинга влияния глав регионов, составленном АПЭК, в их числе оказался и Евгений Куйвашев.