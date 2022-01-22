22 Января 2022
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Политика Санкт-Петербург
Коллаж, Александр Беглов, уборка снега в Санкт-Петербурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Федеральные СМИ начали рассказывать о провалах Беглова

Несостоятельность Смольного в решении существующих проблем привела к ситуации, когда объем критики в адрес губернатора Александра Беглова занимает значительную часть медиапространства. Ряд источников также увидели заинтересованность СМИ, связанную с предпринимателем Евгением Пригожиным.

Некоторые СМИ рассматривают критику в качестве элемента «сетевой атаки» на администрацию города и главу региона. В то время как халатность Смольного - это предмет обсуждения не только городских, но и федеральных информационных агентств.

В телеграм-канале «Мюсли Лаврова» был опубликован перечень, согласно которому более 40 государственных СМИ освещают проблемы Петербурга. Причем, издания, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, составляют лишь 5% от общей массы медиаресурсов, публикующих материалы на данную тему. В таком случае нельзя говорить о преобладании над тематическим трафиком федеральных СМИ.

Нельзя забывать, что проблемы Петербурга, которые обсуждались в крупнейших петербургских СМИ, таких как «Фонтанка» и «Деловой Петербург», комментируются также и в ТАСС, «Интерфаксе», РИА Новости.

Данная информация лишь доказывает, что шквал критики, обрушившийся на Беглова, зависит лишь от него самого и от нерешённых Смольным проблем.

Теги: александр беглов, смольный, евгений пригожин, федеральные сми



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