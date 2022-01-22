Тюменский водитель въехал в магазин, скрываясь от полиции

В тюменском городе Ишим автомобиль въехал в магазин. Водитель пытался скрыться от полицейских.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Тюменской области, все случилось сегодня в первом часу ночи: на улице Орджоникидзе наряд ДПС попытался остановить "Мерседес Бенц S500 L". Причиной стало то, что иномарка ехала по городу с открытым багажником.

Однако водитель не стал останавливаться и попытался уйти от преследования патрульного автомобиля ДПС, увеличивая скорость. На улице Докучаева он не справился с управлением, после чего иномарка въехала в здание магазина.

В результате аварии 30-летний водитель "Мерседеса" получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. По предварительным данным, у мужчины были признаки опьянения, однако его состояние установят по результату проб, взятых в лечебном учреждении.

В ГИБДД рекомендуют не садиться за руль в нетрезвом виде. В эти выходные в Тюменской области проходят масштабные мероприятия по выявлению пьяных водителей.