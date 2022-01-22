22 Января 2022
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Происшествия Тюменская область
ДТП в Ишиме (2022) | Фото: УГИБДД по Тюменской области

Тюменский водитель въехал в магазин, скрываясь от полиции

В тюменском городе Ишим автомобиль въехал в магазин. Водитель пытался скрыться от полицейских.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Тюменской области, все случилось сегодня в первом часу ночи: на улице Орджоникидзе наряд ДПС попытался остановить "Мерседес Бенц S500 L". Причиной стало то, что иномарка ехала по городу с открытым багажником.

Однако водитель не стал останавливаться и попытался уйти от преследования патрульного автомобиля ДПС, увеличивая скорость. На улице Докучаева он не справился с управлением, после чего иномарка въехала в здание магазина.

ДТП в Ишиме(2022)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

ДТП в Ишиме(2022)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

В результате аварии 30-летний водитель "Мерседеса" получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. По предварительным данным, у мужчины были признаки опьянения, однако его состояние установят по результату проб, взятых в лечебном учреждении.

В ГИБДД рекомендуют не садиться за руль в нетрезвом виде. В эти выходные в Тюменской области проходят масштабные мероприятия по выявлению пьяных водителей.

Теги: водитель, магазин, ГИБДД, Ишим



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