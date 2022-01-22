Мишустин раздал поручения по борьбе с "омикроном"

Правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с новым штаммом коронавируса "омикрон", который уже попал в страну.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина, премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений. Так, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования со своими территориальными подразделениями и медицинскими страховщиками до 24 января должны обеспечить передачу результатов экспертизы качества помощи больным ковидом в региональные минздравы для оценки и оперативного реагирования. Отчитываться Правительству о выполнении этой работы ФФОМС должен еженедельно, а региональным минздравам рекомендовано анализировать результаты оценки качества медпомощи и по итогам проводить работу с медорганизациями.

Минздраву совместно с Минцифры к 24 января поручено подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи ("горячая линия" 122), имеющих медицинскую подготовку. Мишустин призвал обратить особое внимание на укомплектованность колл-центров достаточным количеством специалистов. К этой работе планируется привлекать студентов медицинских вузов и колледжей, на оплату их труда будет ежемесячно выделяться не менее 300 млн рублей.

Еще одно поручение премьера касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе и сделать это до 1 февраля.

Ранее сообщалось, что "омикрон" может стать причиной переноса послания президента России Федеральному собранию. В Кремле пока не называют даже его примерной даты.