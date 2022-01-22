22 Января 2022
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Политика В России За рубежом
Сергей Лавров (2015) | Фото: Накануне.RU

Министр иностранных дел Британии собирается в Москву на переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс запросила возможность визита в Москву для встречи со своим российским коллегой.

"Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале", - сообщил "Интерфаксу" в субботу дипломатический источник.

Лиз Трасс была назначена главой МИД Великобритании 15 сентября 2021 года. Таким образом, она может стать первым министром иностранных дел страны, посетившим Россию со времен визита в Москву Бориса Джонсона в 2017 году.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал так называемые "планы" России по "вторжению" на Украину.

Теги: Британия, МИД, Лавров



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