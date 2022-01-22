Глава СК поручил разобраться в истории свердловчанки, ведущей борьбу с минздравом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей жительницы Среднего Урала, которая не может получить нужные ей лекарства.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в эфире одного из федеральных каналов рассказали о жительнице Свердловской области, которая страдает от генетического аутоиммунного заболевания. В сюжете отмечалось, что женщина в буквальном смысле борется с местным минздравом за право получать жизненно важные препараты, способные замедлить ход и течение болезни.

"В следственном управлении СКР по Свердловской области был проведен прием женщины, ей было оказано содействие. В настоящее время планируется проведение новой комиссии на предмет рассмотрения вопроса о выдаче лекарств", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить об озвученных в средствах массовой информации данных.

Как сообщало Накануне.RU, ранее к председателю Следственного комитета России обратился житель Екатеринбурга. Мужчина утверждает, что его бывшая жена не разрешает оказать медицинскую помощь их общей дочери. Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации.