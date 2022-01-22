"Несколько первых смен мы "вкатывались": Скорович о победе над словаками на Евро-2022

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович подвел итоги первого матча на Евро-2022.

Накануне сборная стартовала на чемпионате Европы с уверенной победы над Словакией. Футболисты Скоровича уничтожили соперников со счетом 7:1.

Как рассказал тренер россиян после игры, первый матч на турнире – это всегда определенные сложности.

"Вы видели, что несколько первых смен мы "вкатывались", пытались поймать ритм игры. Был небольшой дискомфорт с мячом, потом подстроились, начали играть в свойственной для себя манере, быстро передвигаться, использовать дальние удары. И все сложилось для нас успешно", - цитирует Сергея Скоровича официальный сайт Российского футбольного союза.

По словам специалиста, пропускать гол всегда неприятно.

"Мы ставим задачу играть "на ноль". Но тут был единичный случай – контратака, удар толком не получился, с отскоком от пола мяч залетел в дальний угол. Такое случается, это было начало игры, мы понимали, что это определенный сигнал, что надо включаться в работу", - добавил тренер.

Свой следующий матч на мини-футбольном Евро сборная России проведет во вторник, 25 января. Соперником будет команда Хорватии.