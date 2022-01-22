22 Января 2022
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севуралбокситруда субр шахта ново-кальинская (2015) | Фото: Накануне.ru

В Кузбассе срочно эвакуировали горняков с шахты "Комсомолец"

В Кузбассе горняков с шахты "Комсомолец" в срочном порядке вывели на поверхность. Сама шахта пока не возобновила работу.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области приостановлена работа на шахте "Комсомолец" из-за остановки вентилятора главного проветривания. На шахте в этот момент находились 56 рабочих.

"Всех работников вывели, шахта пока не работает", - заявил сотрудник экстренных служб.

Напомним, в прошлом году Генпрокуратура только за несколько месяцев масштабных проверок угольных шахт и разрезов России выявила 3 тысячи нарушений законов. Проверки начались после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе: тогда погибли 46 горняков и пять горноспасателей.

Теги: шахта, Кузбасс, эвакуация



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