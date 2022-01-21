Кадыров назвал "законными оперативными действиями" похищение жены экс-судьи Верховного суда Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с похищением Заремы Мусаевой - жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В своем telegram-канале он заявил, что силовики совершали законные и согласованные оперативные действия, передает корреспондент Накануне.RU.

"Правоохранительные органы на совесть выполняют свою работу, а кучка, именуемая себя "правозащитниками", скулит о нарушении закона. На этот раз уже второй день пишут о случае в Нижнем Новгороде. Все тиражируют одну и ту же информацию, не зная на самом деле фактов", - пишет Кадыров.

По его словам, Янгулбаевым трижды отправляли повестку. Оперативное мероприятие полицейских из Чеченской Республики было согласовано с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с процессуальным законодательством РФ.

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"Сегодня, после того как женщина была доставлена в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза. Тем самым, она уже заработала себе статью на реальный срок заключения. Чтобы не доводить до этого, ей надо было всего лишь прийти по повестке к следователю, а не впадать в крайность и доводить ситуацию до предела. "Правозащитники" окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия. Выясняется, что один из сыновей Янгулбаевых выступает с прямыми и открытыми угрозами в мой адрес, говорит, что не простит мне такое. Этим человеком займутся компетентные органы. Вызывает интерес личность отца семейства - почему Сайди Янгулбаев, замаравший судейскую репутацию и позорно сбежавший из Грозного, до сих пор судья с действующим статусом? Обращаюсь к Верховному суду России принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей, выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа, дабы не порочить его", - говорится в telegram-канале главы Чеченской республики.

Кадыров также заявил, что семью Янгулбаевых "ждет место либо в тюрьме, либо под землей".

"И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе. Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа. Помните это всегда, Янгулбаевы", - обратился он к семье Янгулбаевых.

20 января в Нижнем Новгороде вооруженные люди в гражданской одежде ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и похитили его жену Зарему Мусаеву. Об этом сообщил "Комитет против пыток" (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) в своем Telegram-канале. Близкие связывают похищение с правозащитной деятельностью сына супругов Абубакара Янгулбаева. Сообщается, что женщина больна диабетом, является инсулинозависимой и якобы ей не разрешили взять с собой необходимые для жизни илекарства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал историю об этом "фантастической". Янгулбаев записал видеообращение, в котором подтвердил информацию о похищении.

По данным РБК, чеченские полицейские прибыли в Нижний Новгород с постановлением о приводе свидетелей за несколько дней до визита в квартиру Янгулбаевых.





