В главном здании МГУ произошел пожар

Сегодня вечером в Москве произошел пожар в главном корпусе МГУ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По данным ведомства сообщение о возгорании по адресу: ул. Ленинские Горы, дом 1, строение 1, на шестом этаже разноуровневого 36-26-18-ти этажного Главного здания МГУ поступило в 17.59. Загорелась дверь в лабораторию на площади квадратный метр. Пожар был ликвидирован за 20 минут.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 20 человек. Сведений о пострадавших не поступало.