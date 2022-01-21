22 Января 2022
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Происшествия В России Москва Московская область
МГУ (2019) | Фото: nakanune.ru

В главном здании МГУ произошел пожар

Сегодня вечером в Москве произошел пожар в главном корпусе МГУ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По данным ведомства сообщение о возгорании по адресу: ул. Ленинские Горы, дом 1, строение 1, на шестом этаже разноуровневого 36-26-18-ти этажного Главного здания МГУ поступило в 17.59. Загорелась дверь в лабораторию на площади квадратный метр. Пожар был ликвидирован за 20 минут.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 20 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Теги: МГУ, пожар, эвакуация



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