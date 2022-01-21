"Одна бабушка сказала": бизнесмен Пригожин прокомментировал "связь" со Шнуровым

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал появившиеся в СМИ данные об организации им медийной атаки на руководство Санкт-Петербурга и лично на губернатора Александра Беглова, а также о якобы близком знакомстве предпринимателя с Сергеем Шнуровым и отношению к творчеству музыканта.

К известному бизнесмену с просьбой прокомментировать ситуацию обратился журналист издания Накануне.RU, напомнив, что буквально сегодня Пригожин подал иск к изданию Znak, где и были изложены указанные выше «факты». Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ Евгения Пригожина на своей странице во «ВКонтакте».

«Господа, поднимите первоисточник, в котором написано о том, что я имею отношение к клипу Шнурова. Это тему вбросил Низовцев — ближайший соратник Навального. Что касается Сергея Владимировича, то знаком я с ним не ближе, чем 120 миллионов человек в этой стране», — заявил предприниматель.

В ответ на данные о том, что Сергей Шнуров написал несколько песен для фильмов якобы имеющих отношение к Пригожину, бизнесмен напомнил о времени создания этих композиций. По словам Пригожина, это песни 90-х годов, а их связь с личностью спикера из серии «одна бабушка сказала».

Также петербургский предприниматель не забыл упомянуть о работе коммунальных служб в Северной столице. Пригожин подчеркнул, что в его дворе «мусора нет, и снег убран».