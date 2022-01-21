Защита Сергия опровергла его участие в обрядах в Мавзолее

Защита бывшего схиигумена Сергия опровергла его участие в обрядах "изгнания духов" из тела Ленина в Мавзолее.

Адвокаты заявили, что это фейки, а "жёлтую прессу" призвали проверять информацию перед публикацией.

Ранее ряд СМИ сообщили, что схиигумен по просьбе высокопоставленных офицеров Минобороны проводил обряды в Мавзолее, потому что "Ленин подавал признаки жизни". Среди этих СМИ были подписанты меморандума о "нераспространении фейков".

Сегодня исполнилось 98 лет со дня смерти Ленина.