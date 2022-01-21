21 Января 2022
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Происшествия Челябинская область
школа, первый класс, ранец, парта, портфель (2017) | Фото: gexxxdesign.ru

Под Челябинском подросток принес в школу взрывчатку

В Челябинской области школьник на перемене поджёг самодельную бомбу и бросил в окно.

Это пегодня в посёлке Полетаево, 14-летний подросток принёс на занятия пять взрывчаток, которые собрал из подручных материалов. После первого урока поджёг одну из них и бросил в окно с третьего этажа: устройство рвануло уже на улице.

Здание школы было оцеплено. Подростка вычислили дети и рассказали преподавателю по безопасности. Он и задержал школьника, а позже — передал правоохранителям.

Выяснилось, что мальчик, который подорвал бомбу в школе в Челябинской области, собирал взрывчатые устройства больше года. Подросток задержан, пишет Mash.

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