В Челябинской области готовятся к росту заболеваемости коронавирусом

Губернатор Алексей Текслер рассказал о готовности Челябинской области к новой волне коронавируса из-за омикрон-штамма. В регионе открывают ковидные поликлиники и закупают экспресс-тесты для выявления COVID-19, а также готовы в случае роста заболеваемости развернуть прядка 10 тысяч коек для пациентов, передает корреспондент Накануне.RU.

В Челябинской области в последние дни отмечается рост заболеваемости коронавирусом. В регионе уже выявлен первый случай штамма омикрон. При этом серьезного роста госпитализаций в настоящий момент не наблюдается.

"Я уверен, что рост заболеваемости будет продолжаться, поэтому расслабляться не стоит. Мы подготовили все необходимые койки. Мы можем развернуть порядка 10 тысяч коек, сейчас развернуто 1 тыс. 700. Свободный коечный фонд – около 15%. Мы полностью готовы к тому, что будет рост госпитализаций. Пока говорить о том, что нас захлестнуло волна омикрона рано, мы только готовимся к нему", - рассказал Алексей Текслер в эфире телеканала «Россия 24».

Особенностью омикрона станет то, что основная нагрузка будет на первичное звено.

"В настоящий момент мы мобилизуем врачей, если понадобится будем снимать наших медиков с госпитальных баз и переводить в первичное звено. Терапевтические службы будем переводить на работу с ковидом, если это потребуется. Мы мобилизуем студентов нашего медицинского университета и медицинских техникумов. Они будут помогать. Очень важно закупить лекарства, в первую очередь для поликлиник, создаем резерв на госпитальных базах. В настоящий момент мы приняли решение сделать в Челябинске специальную ковидную поликлинику, куда будут обращаться люди с подозрением на коронавирус", - отметил глава области.

Поликлиника будет открыта на базе грязелечебницы в центре города. По словам первого заместителя губернатора Ирины Гехт, в учреждение будет развернуто максимальное количество кабинетов для проведения экспресс-тестирования на коронавирус, здесь же будет осуществляться осмотр врача, выписка больничного и выдача лекарств.

"Возможность обратиться туда будет у всех, кто почувствуют недомогания или какие-то другие катаральные симптомы. Здесь они смогут быстро пройти тестирование и получить консультацию врача. В случае необходимости поликлиника перейдет на круглосуточный режим работы для того, чтобы снизить нагрузки на поликлиники", - рассказала она.

Также в области принято решение о закупке еще 500 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса. "Мы уже сейчас имеем на остатках порядка 150 тыс. экспресс-тестов. Вчера губернатор принял решение о закупке еще 500 тыс. экспресс-тестов для того, чтобы при условии резкого подъема заболеваемости можно было в максимально короткие сроки диагностировать заболевание и назначать соответствующее лечение", – подчеркнула первый вице-губернатор.

На Южном Урале работает 27 лабораторий, которые проводят исследования ПЦР-тестов. Кроме того, по словам Алексея Текслера, достигнута договоренность с частными клиниками. "Нам нужно будет за сутки получать результат, это принципиально важно. Сегодня проблем нет, но мы понимаем, что обращений будет больше и мощности нужны больше", - отметил он.

Особенностью штамма омикрон является его высокая контагиозность. "Надежда есть на то, что он достаточно легко протекает у привитых людей, у непривитых, к сожалению, тоже заканчивается пневмониями. Если мы говорили о коронавирусной инфекции штамма-дельта, мы говорили, что первым теряется обоняние, то если говорить о штамме-омикрон, то это боль в горле, интоксикация, высокая температура, головная боль. Все эти симптомы они появляются вперед, чем потеря обоняния, поэтому отличить коронавирус это или ОРВИ достаточно сложно. Для этого у нас развёрнуто много центров для исследования коронавируса, мы усиляемся и запускаем новые лаборатории по ПЦР-тестированию, больше берём ПЦР-тестов и экспресс-тестов, и при обращении пациента на прием, и в централизованных пунктах для взятия ПЦР, куда может обратиться любой желающий человек при подозрении на ковид", - рассказала главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения Челябинской области Анна Мищенко.

Южноуральцев просят соблюдать меры предосторожности, использовать средства индивидуальной защиты и вакцинироваться.

"Когда задают вопрос по вакцинации и коронавирусу, я сравниваю это действие со стрелой. Можно очень долго бежать, но какой бы здоровый не был человек, этот вирус догонит. Единственная защита, которую можно поставить – вакцина! Это щит, коллективный иммунитет спасет нас от пандемии. Мы призываем всех тех, кто не вакцинирован или был вакцинирован полгода назад или переболел - пройти ревакцинацию. Какую вакцину поставить лучше – вы всегда сможете посоветоваться с врачом, при осмотре. Все виды вакцины доступны во всех медицинских организациях и прививочных пунктах", - подчеркнул заведующий городским центром медицинской профилактики, главный врач ГКП № 8 Дмитрий Прокопьев.

В настоящий момент в регионе не планируют вводить дополнительных ограничительных мер, кроме перевода работников на дистанционный режим работы. С 24 января 30% работников администраций, правительственных и муниципальных учреждений уйдут на удаленку. Такая же работа проводится с промышленными предприятиями.