21 Января 2022
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Общество В России Москва
Михаил Мишустин голосует. (2021) | Фото: пресс-служба правительства России

Мишустин отправил правительство России на дистант

В правительстве России встречают новую волну пандемии переходом на дистанционный формат работы и проведения совещаний, об этом сегодня кабмину сообщил премьер Михаил Мишустин.

Он поручил с 21 января обеспечить "максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат".  

Все подразделения переходят на удаленный режим работы. О сроках "дистанта" в правительстве пока ничего не сообщается.

Теги: правительство россии, дистанционная работа, удаленка



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