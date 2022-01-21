Мишустин отправил правительство России на дистант

В правительстве России встречают новую волну пандемии переходом на дистанционный формат работы и проведения совещаний, об этом сегодня кабмину сообщил премьер Михаил Мишустин.

Он поручил с 21 января обеспечить "максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат".

Все подразделения переходят на удаленный режим работы. О сроках "дистанта" в правительстве пока ничего не сообщается.