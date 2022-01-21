Лавров прокомментировал призыв Зюганова признать независимость ЛНР и ДНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не будет спекулировать на теме признания ДНР и ЛНР, поскольку в Кремле уже дали комментарии по этому поводу.

Он напомнил, что в непризнанных республиках во время украинского кризиса состоялся референдум о независимости, и это было "поворотным моментом".

"С тех пор Запад постоянно увиливает от ответа на вопрос, что же там, по их мнению, произошло. Референдум на Донбассе серьезно обсуждался на встрече нормандского формата. И нас упрашивали, чтобы мы убедили представителей ЛДНР, чтобы те пошли навстречу и отозвали свое решение о независимости ради минских договоренностей. Мы заостренно ставим вопрос о том, что пора прекратить попустительствовать тому, что вытворяет киевский режим", - резюмировал Лавров.