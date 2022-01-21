Суд отказал пермякам в коллективном иске об отмене обязательной вакцинации

Пермский краевой суд отказал в удовлетворении коллективного иска 400 пермяков об отмене обязательной вакцинации от коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по ходатайству ответчика дело было передано в краевой суд. Ранее рассматривать его должны были в Свердловском районном суде, однако иск был возвращен заявителю.

Пермяки требовали отменить постановление главного санитарного врача Виталия Костарева о вакцинации от коронавируса, чтобы люди сами могли решать, прививаться им или нет.