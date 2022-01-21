21 Января 2022
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Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Лавров о "вторжении" на Украину: "А когда нам не нападать-то?"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал "планы" России по "вторжению" на Украину.

"Хочу еще раз напомнить, что Россия никогда, нигде, ни разу не угрожала украинскому народу. Президент Зеленский заявил публично, что если кто-то чувствует себя русским из граждан Украины, то пусть он убирается из Украины в Россию, - сказал Лавров журналистам после встречи с госсекретарем США. - Мы не исключаем, что вся эта истерика, которую раскручивают западные коллеги, направлена если не на то, чтобы спровоцировать украинские силовые действия, то точно на прикрытие саботажа Украиной Минских договоренностей".

Также Лавров с сарказмом ответил на вопрос CNN о том, собирается ли Россия нападать на Украину и почему она собирается сделать это именно сейчас?

"Госдепу надо проанализировать методы работы с CNN. Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы говорим, что это не так. При этом вы тут же добавляете вопрос: а почему сейчас? А когда не нападать-то нам? Что за странный вопрос", - ответил министр.

Теги: сергей лавров, украина, россия, вторжение



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