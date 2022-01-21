В Екатеринбурге появился бот-экскурсовод

Команда "Ночи городских инициатив" разработала бота-экскурсовода для прогулок по самым значимым для Екатеринбурга местам. Маршрут включает в себя варианты прогулок как по центру, так и по отдаленным районам - Уралмашу, Эльмашу, ВИЗу и ЖБИ, а также по барам, объектам искусства, памятникам архитектуры и значимым постройкам.

"Представляем еще одного участника команды Ночи городских инициатив — бота "CВОИ прогулки". Мы постарались сделать бота удобным для максимального количества людей, поэтому в нем предусмотрены xэштеги #поесть #выпить #согреться, чтобы прогулки были максимально комфортными. В боте можно найти информацию о каждой точке и узнать, что находится в этой локации", - рассказали создатели электронного экскурсовода у себя в Instagram.

Помимо функции экскурсовода, бот также имеет функцию "Знакомство", которое позволит пользователю познакомиться с инициативами в пяти категориях. Нажав на кнопку "голосование", которая будет активирована на самой Ночи городских инициатив 21 января, можно будет выбрать инициативы, которые впоследствии разделят деньги с билетов на Ночь.

Напомним, что фестиваль начнется сегодня в Ельцин-Центре в 18.00. Приобретая билеты, горожане поддерживают проекты, которые в итоге смогут изменить и преобразить Екатеринбург.