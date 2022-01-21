21 Января 2022
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министр иностранных дел РФ (2018) | Фото:pikabu.ru

Лавров о НАТО и США: "Печально, что взрослые люди таким занимаются"

Глава МИД России Сергей Лавров предложил Западу беспокоиться не о самочувствии Зеленского, а о глобальных угрозах.

"Печально, что взрослые люди занимаются таким контестом – кто круче, у кого больше не знаю чего. Если бы мы думали о глобальных угрозах – вот чем надо заниматься, а вместо этого все сводится к тому, как себя чувствует Зеленский и его режим. Неправильно это. Мы не претендуем на зоны влияния. Но то, что делает НАТО, однозначно показывает, что они рассматривают Украину как зону своего влияния", - сказал министр журналистам по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По словам Лаврова, сегодня на переговорах США снова заявляли свои аргументы о свободе выбора альянсов, когда российская сторона напомнила о желании запретить Украине и Грузии вступать в НАТО.

"Блинкен согласился, что нужно, конечно, более разумно вести диалог. Надеюсь, что эмоций поубавится, хотя гарантий нет никаких", - подытожил министр.

Теги: сергей лавров, нато, сша, россия, украина



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