Лавров о НАТО и США: "Печально, что взрослые люди таким занимаются"

Глава МИД России Сергей Лавров предложил Западу беспокоиться не о самочувствии Зеленского, а о глобальных угрозах.

"Печально, что взрослые люди занимаются таким контестом – кто круче, у кого больше не знаю чего. Если бы мы думали о глобальных угрозах – вот чем надо заниматься, а вместо этого все сводится к тому, как себя чувствует Зеленский и его режим. Неправильно это. Мы не претендуем на зоны влияния. Но то, что делает НАТО, однозначно показывает, что они рассматривают Украину как зону своего влияния", - сказал министр журналистам по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По словам Лаврова, сегодня на переговорах США снова заявляли свои аргументы о свободе выбора альянсов, когда российская сторона напомнила о желании запретить Украине и Грузии вступать в НАТО.

"Блинкен согласился, что нужно, конечно, более разумно вести диалог. Надеюсь, что эмоций поубавится, хотя гарантий нет никаких", - подытожил министр.