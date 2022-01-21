Якушев: Мы справимся с пандемией, но никто не знает, с какими еще вызовами столкнемся

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев считает, что россияне успешно преодолеют пандемию коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, такое заявление Якушев сделал сегодня в ходе семинара-совещания комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Здравоохранение". Участники заслушали доклад об опыте работы зарубежных стран в борьбе с COVID-19 и развитии систем мирового и национального здравоохранения.

"Мы, безусловно, справимся с пандемией, но никто не спрогнозирует, с какими еще вызовами может столкнуться человечество. Поэтому каждый из нас должен понимать, что сохранение здоровья, повышение иммунитета - в первую очередь, задача самого человека. Здоровый образ жизни, спорт, отказ от вредных привычек - это элементарная основа качества нашей жизни, и никакие лекарства не смогут их заменить", - отметил Владимир Якушев.

Напомним, ранее уральский полпред предупредил о росте заболеваемости ковидом из-за нового штамма "омикрон". Также Якушев заявлял, что пятая волна COVID-19 будет сильнее предыдущих.