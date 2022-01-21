21 Января 2022
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Политика В России За рубежом
Сергей Лавров (2015) | Фото: Накануне.RU

Я буду просить Блинкена опубликовать содержание ответов Вашингтона на требования Москвы по безопасности - Лавров

В Женеве завершились переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, разговор был "полезный и откровенный".

На переговорах коллега Лаврова Энтони Блинкен подтвердил, что на следующей неделе Штаты дадут официальный письменный ответ на предложения России по безопасности.

"Будет ли опубликовано содержание ответов – это зависит от американской стороны, захотят ли они. Все же это их собственность, но я считаю, что было бы правильно придать этот документ гласности, буду просить об этом Тони Блинкена", - сказал Лавров журналистам.

Также министр заявил о намерении продолжать контакты после получения ответа на вопросы Москвы, по крайней мере, на уровне министров иностранных дел. "Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом, но эти встречи должны быть серьезно подготовлены", - отметил Лавров.

Лавров рассказал, что в ходе полуторачасовой встречи американские дипломаты постоянно пытались свести суть конфликта к ситуации вокруг Украины. "Мне показалось, что после наших объяснений американские коллеги все-таки поняли, что надо концентрироваться на содержании наших предложений, хотя они постоянно пытаются ставить Украину во главу угла", - рассказал Лавров. Он добавил, что Блинкен подтвердил готовность США способствовать реализации Минских договоренностей, а вот вопрос размещения российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле не обсуждался.

Теги: сергей лавров, энтони блинкен, переговоры, украина



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