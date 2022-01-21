Суд в Челябинске признал законными обыски у дочери экс-управляющего областным отделением ПФР Чернобровина

21 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
Виктор Чернобровин (2015) | Фото: chelyabinsk-news.net

Суд в Челябинске признал законными обыски у дочери экс-управляющего областным отделением ПФР Чернобровина

Челябинский областной суд признал законным постановление о проведении обыска жилых помещений и недостроенных зданий, принадлежащих дочери бывшего управляющего областным отделением ПФР Виктора Чернобровина, обвиняемому в получении взяток в размере более 26 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Обыск проводился в зданиях, расположенных в посёлке Старокамышинск на территории бывшей базы отдыха "Березка".

Напомним, Виктор Чернобровин был задержан 22 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил более 26 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. По ркшению суда он был заключен под стражу.

Виктор Чернобровин руководил отделением ПФР по Челябинской области с 2006 года. Избирался в Законодательное собрание региона I-VI созывов, был членом фракции "Единая Россия".

Теги: Виктор Чернобровин, ПФР, взятка, арест, суд, обыск,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 929

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети