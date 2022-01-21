Суд в Челябинске признал законными обыски у дочери экс-управляющего областным отделением ПФР Чернобровина

Челябинский областной суд признал законным постановление о проведении обыска жилых помещений и недостроенных зданий, принадлежащих дочери бывшего управляющего областным отделением ПФР Виктора Чернобровина, обвиняемому в получении взяток в размере более 26 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Обыск проводился в зданиях, расположенных в посёлке Старокамышинск на территории бывшей базы отдыха "Березка".

Напомним, Виктор Чернобровин был задержан 22 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил более 26 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. По ркшению суда он был заключен под стражу.

Виктор Чернобровин руководил отделением ПФР по Челябинской области с 2006 года. Избирался в Законодательное собрание региона I-VI созывов, был членом фракции "Единая Россия".