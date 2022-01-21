Путин предложил проиндексировать на 8,6% пенсии военных пенсионеров

Президент России Владимир Путин продолжает "заимствовать" идеи у оппозиционных партий.

Так, буквально на этой неделе в Госдуме – при рассмотрении законопроекта об индексации пенсий – глава комитета ГД по соцполитике, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов говорил о том, что в индексации нуждаются и пенсии военных пенсионеров.

И вот уже сегодня глава государства предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6%. Владимир Путин не объяснил, почему это решение принимается сейчас, а не во время формирования бюджета в прошлом году или хотя бы две недели назад, когда он же сам и предложил проиндексировать выше официальной инфляции пенсии неработающих пенсионеров.

Отметим, что тема индексации пенсий работающих пенсионеров, о чем регулярно говорит оппозиция в Госдуме, снова не была поднята.

"Предлагаю проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на 4%, как было предусмотрено, а более высоким темпом – на 8,6%, как и для всех остальных пенсионеров. Повторю, это выше фактической инфляции за прошедший год. И прошу правительство в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей пенсией", - заявил президент.

К военным пенсионерам приравнены вышедшие на пенсию сотрудники Росгвардии, МЧС, генпрокуратуры и Следственного комитета. В целом это порядка 2,6 млн человек