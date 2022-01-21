Куйвашев распорядился сформировать перечень запасов на случай войны и ЧС

В случае военных конфликтов или ЧС на территории Среднего Урала, у региона будет припасено: 1 бензорез, 30 термосов и 500 брезентовых дождевиков. Постановление о формировании запасов и с полным перечнем продовольствия и материально-технических средств подписал глава региона Евгений Куйвашев.

В документе значатся продовольствие, транспортные средства, стройматериалы, средства радиационной, химической и биологической защиты, вещевое и коммунально-техническое имущество, а также электрооборудование.

Среди прочего, в случае ЧС, регион будет обеспечен 500 телогрейками, мобильной гидростанцией с бензоприводом и даже переносной кухней. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте правовой информации региона.

Список утвержден в соответствии с федеральным законом 1998 года "О гражданской обороне".