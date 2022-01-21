Обнаженка на фоне храма и не только: Екатеринбург потрясли "крещенские" секс-скандалы

Праздник Крещения Господня для православных Среднего Урала оказался омрачен сразу несколькими секс-скандалами. Одним из них стала резонансная фотосъемка на фоне храма в Екатеринбурге, а в другом был косвенно замешан телеканал, финансируемый властями региона.

Так, модель Ангелина Кузнецова снялась обнаженной на фоне храма Большой Златоуст, первым настоятелем которого был нынешний митрополит Евгений (Кульберг). Фотосессия проходила в апартаментах отеля RentHouse, который расположен буквально через дорогу. Сам снимок, который появился в соцсетях, вызвал негативную реакцию (не публикуем по этическим соображениям). В итоге основателю отеля Дмитрию Шабалкину пришлось оправдываться за свою "развратную" постоялицу.

"От лица компании и лично от себя приношу извинения верующим за оскорбленные чувства и предупреждаю потенциальных "инстадив", что мы не поддерживаем подобное проявление своей индивидуальности", - написал Шабалкин у себя в Instagram.

Не осталась в стороне и местная православная общественница Оксана Иванова. Она жестко осудила "маргинальную блудливость", по ее словам, так называемая квир-этика "стремительно теряет влияние и уходит на периферию общества".

"Она остается востребованной лишь в небольших замкнутых сообществах типа рекламы и шоу-бизнеса. В то время, как и массы, и чувствительные к народным настроениям элиты все больше и больше симпатизируют традиционности. Симпатии общества на стороне целомудрия. Похотливая, разнузданная блудливость бодрым маршем движется в сторону маргинальности", - написала она у себя в Facebook, комментируя скандальную фотосессию.

А вот на что списать наделавший шуму сюжет свердловского "Областного телевидения", не совсем понятно. Телеканал неожиданно "подлил масла в огонь" роликом о крещенских купаниях, название которого может смутить жителей региона, и не только верующих: "Сексуальные моржихи купаются в проруби в Академическом". ОТВ, как известно, финансируется из бюджета региона.

В Екатеринбургской епархии пока не выступали с комментариями по ситуации.