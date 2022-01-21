21 Января 2022
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Общество Санкт-Петербург
поликлиника, больница, здравоохранение, регистратура (2022) | Фото: пресс-служба правительства новосибирской области

В Петербурге из-за "омикрона" приостановлена плановая медпомощь в поликлиниках

В Санкт-Петербурге с 21 января приостанавливается проведение профилактических осмотров и диспансеризация "определенных групп взрослого населения", профосмотров детей и плановая амбулаторная помощь взрослым (за рядом исключений) в поликлиниках. Соответствующий приказ главы городского управления Роспотребнадзора Натальи Башкетовой опубликован на сайте ведомства.

Ограничение плановой медпомощи в ведомстве связывают с нарастающей заболеваемостью коронавирусом.

Отметим, что в Москве при рекордных показателях заболеваемости ограничения пока не вводятся. Накануне глава столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом Анастасия Ракова сообщила, что поликлиники подготовлены и усилены, при этом нагрузка на стационары не так уж сильно и растет. Например, в городских ковидных больницах около 50% коечного фонда остается свободным.

Ранее медики и власти заявляли, что во время волны "омикрона" основная нагрузка ляжет на первичное звено здравоохранения, поскольку при заражении "омикроном" до госпитализации почти не доходит, но при этом граждане обращаются в поликлинику, чтобы сдать анализ или получить бесплатные лекарства для лечения.

Теги: омикрон, поликлиника, плановая помощь, диспансеризация



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