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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: elitefon.ru

В Югре около сотни учителей отстранены от работы из-за отказа от вакцинации

В Югре в связи с отказом от вакцинации против новой коронавирусной инфекции отстранены от работы без сохранения заработной платы 95 работников образовательных организаций. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В ведомстве напомнили, что согласно постановлению Роспотребнадзора, в округе с 11 октября 2021 года была введена обязательная вакцинация для лиц, находящихся в зоне риска, к которым, в том числе, отнеслись работники образовательных учреждений, лица с хроническими заболеваниями, лица от 60 лет и старше. Положения об обязательной вакцинации не распространяются на граждан, у которых есть противопоказания к вакцинации, которые подтверждены медицинским заключением.

"На основании постановления руководителям юридических лиц независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности необходимо отстранять от работы с 1 ноября 2021 года лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 1 декабря 2021 года - лиц, не имеющих законченного курса вакцинации, за исключением лиц, имеющих противопоказания к вакцинации. Перевод работников на дистанционную работу постановлением не предусмотрен. По состоянию на 18 января 2022 года в муниципальных образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отстранено от работы 79 работников, в организациях, подведомственных депобразования и молодежи Югры – 16 человек", - сообщили в департаменте образования.

В ведомстве также добавили, что "Детская школа искусств Югорска", где ранее отстранили от работы сразу девять педагогов, находится под контролем департамента культуры, потому прокомментировать отстранение от работы педагогов в этом учреждении не могут. С учетом отстраненных от работы учителей школы искусств, число педагогов в Югре, сидящих дома без содержания, превышает сотню.

Теги: вакцинация, отстранение от работы, учителя, школа искусств



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