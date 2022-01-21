На Ямале – второе за неделю нападение бродячей собаки на человека

В Сеяхе (Ямальский район) от нападения собаки пострадал ребёнок, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"К кому обращаться по поводу собак? Хозяин не знаю, кто. Укусила моего ребёнка прямо в лицо. Ребёнок говорит, что серая, но я не знаю точно. Заранее предупреждаю, если ребенок скажет, вот она, пеняй на себя, хозяин собаки. Приму все меры. И дальше больше", - написал в группе "Вконтакте" "Подслушано в Сеяхе" отец пострадавшего.

В окружном управлении СКР Накануне.RU сообщили, что проводят по факту случившегося проверку.

Напомним, 19 января стало известно о нападении бездомной собаки на беременную жительницу Лабытнанги.

Бездомные собаки терроризируют жителей Ямала уже несколько лет. Нападения начались с атаки на ребёнка в Салехарде в апреле 2018 г. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СКР расследование дела о нападении на ребенка, следователи наведались в мэрию окружной столицы. Однако проблему в регионе решить до сих пор не удается.