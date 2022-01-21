На Ямале – второе за неделю нападение бродячей собаки на человека

21 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ямало-Ненецкий АО
злая собака (2013) | Фото:

На Ямале – второе за неделю нападение бродячей собаки на человека

В Сеяхе (Ямальский район) от нападения собаки пострадал ребёнок, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"К кому обращаться по поводу собак? Хозяин не знаю, кто. Укусила моего ребёнка прямо в лицо. Ребёнок говорит, что серая, но я не знаю точно. Заранее предупреждаю, если ребенок скажет, вот она, пеняй на себя, хозяин собаки. Приму все меры. И дальше больше", - написал в группе "Вконтакте" "Подслушано в Сеяхе" отец пострадавшего.

В окружном управлении СКР Накануне.RU сообщили, что проводят по факту случившегося проверку.

Напомним, 19 января стало известно о нападении бездомной собаки на беременную жительницу Лабытнанги.

Бездомные собаки терроризируют жителей Ямала уже несколько лет. Нападения начались с атаки на ребёнка в Салехарде в апреле 2018 г. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СКР расследование дела о нападении на ребенка, следователи наведались в мэрию окружной столицы. Однако проблему в регионе решить до сих пор не удается.

Теги: Сеяха, бродячая собака, нападение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.01.2022 08:15 Мск На Ямале беременную женщину искусала бродячая собака
Ранее 16.11.2021 08:20 Мск На Ямале пострадавшие от нападения бродячих собак дети получат компенсацию
Ранее 11.10.2021 08:45 Мск В Надыме мэрия выплатила 100 тысяч мальчику, которого искусали собаки
Ранее 19.08.2021 12:45 Мск На Ямале трое детей получат компенсации из-за нападения бродячих собак
Ранее 21.07.2021 08:40 Мск Мэр Салехарда получил "нагоняй" от прокуратуры из-за бездомных собак
Ранее 11.05.2021 11:00 Мск На Ямале мэрия компенсирует ребёнку вред от нападения бездомной собаки
Ранее 22.04.2021 10:20 Мск В Лабытнанги бродячие собаки напали на горожанку прямо у здания мэрии
Ранее 19.03.2021 08:39 Мск Покусавшая 13 ямальцев собака оказалась бешенной
Ранее 15.03.2021 18:30 Мск На Ямале бродячая собака покусала нескольких детей
Ранее 17.01.2020 10:44 Мск Суд подтвердил обязанность мэрии Лабытнанги выплатить компенсации за нападения бездомных собак на людей
Ранее 29.04.2019 13:00 Мск На Ямале двое детей пострадали от нападений бездомных собак
Ранее 29.08.2018 09:01 Мск Мальчик из Салехарда, которого весной искусали собаки, получит от мэрии 300 тысяч
Ранее 21.08.2018 11:57 Мск Четверо ямальских детей получат компенсации за нападения на них бродячих собак
Ранее 17.08.2018 16:07 Мск На Ямале бездомная собака прокусила ребенку ногу и живот
Ранее 24.07.2018 14:34 Мск На Ямале собака напала на семилетнего велосипедиста
Ранее 24.07.2018 09:04 Мск На Ямале двое детей получат по 30 тысяч за нападение на них бездомных собак
Ранее 08.06.2018 09:32 Мск Девочка получила от администрации Надымского района 50 тысяч за нападение на нее бродячей собаки
Ранее 06.06.2018 12:07 Мск Администрация Надымского района компенсирует двум детям нападение на них бродячих собак
Ранее 04.06.2018 08:40 Мск На Ямале пятеро детей получили по 30 тысяч за нападение на них бездомных собак
Ранее 01.06.2018 10:58 Мск На Ямале 23 человека наказаны на некачественный отлов бездомных собак
Ранее 18.05.2018 09:25 Мск Мэрия Салехарда заплатит пострадавшему от нападения собак мальчику 300 тысяч рублей
Ранее 17.05.2018 13:34 Мск На Ямале отменен запрет прокуратуры о возбуждении дела по нападению собак на ребенка
Ранее 27.04.2018 07:53 Мск Прокуратура проверит обстоятельства нападения собаки на школьницу в Надыме
Ранее 25.04.2018 12:01 Мск На Ямале - третье за месяц нападение собаки на ребенка
Ранее 17.04.2018 16:13 Мск В Салехарде ребенок, которого покусали собаки, может рассчитывать на компенсацию вреда
Ранее 12.04.2018 11:15 Мск Материалы по нападению собак на детей в Салехарде переданы в Главное следственное управление СКР
Ранее 11.04.2018 15:01 Мск Губернатор Ямала поручил провести ревизию всей системы отлова бездомных собак
Ранее 11.04.2018 14:12 Мск В Ноябрьске подрядчик отчитывался о пойманных бездомных собаках с помощью фотографий из интернета
Ранее 11.04.2018 12:27 Мск Замгенпрокурора Пономарев потребовал от главы Ямала избавить округ от бродячих собак
Ранее 10.04.2018 13:19 Мск На Ямале закрыли дело о нападении собак на ребенка
Ранее 09.04.2018 19:53 Мск В Салехарде установлены новые потерпевшие при нападении бродячих собак
Ранее 09.04.2018 13:18 Мск Выделение денег на отлов бездомных собак без принятия федерального закона неэффективно, - депутат о нападении собак на детей в Салехарде
Ранее 06.04.2018 14:22 Мск Сотрудников мэрии Салехарда проверят на халатность из-за нападений собак на детей
Ранее 06.04.2018 09:37 Мск В Салехарде стая собак второй раз за неделю напала на школьника
Ранее 04.04.2018 09:51 Мск Следователи пришли в мэрию Салехарда из-за нападения собак на ребенка
Ранее 02.04.2018 16:23 Мск Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СКР расследование дела о нападении собак на ребенка в Салехарде
Ранее 02.04.2018 15:07 Мск Нападение собак на восьмилетнего ямальца: возбуждено уголовное дело
Ранее 02.04.2018 14:15 Мск Сотрудники СК выяснят обстоятельства нападения собак на ямальского ребенка
Ранее 02.04.2018 12:34 Мск В Салехарде стая собак искусала ребенка


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 929

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети