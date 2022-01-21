21 Января 2022
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Происшествия Сибирский ФО В России
Ложное минирование средне-специального образовательного учреждения по улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Baza: В Красноярске задержали школьников за рассылку сообщений о лжеминировании

В Красноярске задержали группу школьников, которые подозреваются в отправке сообщений о лжеминировании, сообщает Baza.

По словам подростков, они просто шутили, никаких заказчиков у них не было, пишет телеграм-канал.

С задержанными работают сотрудники ЦПЭ. Не исключено, что школьники отправляли сообщения не только в своем регионе, но и по всей России.

Напомним, последние две недели в разных регионах России анонимы "минируют" учебные заведения. Ни в одном случае взрывных устройств найдено не было. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поручив провести проверки. В ФСБ установили, что сигналы о минировании школ Екатеринбурга поступали из-за рубежа.

Теги: красноярск, школьники, минирование



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