Baza: В Красноярске задержали школьников за рассылку сообщений о лжеминировании

В Красноярске задержали группу школьников, которые подозреваются в отправке сообщений о лжеминировании, сообщает Baza.

По словам подростков, они просто шутили, никаких заказчиков у них не было, пишет телеграм-канал.

С задержанными работают сотрудники ЦПЭ. Не исключено, что школьники отправляли сообщения не только в своем регионе, но и по всей России.

Напомним, последние две недели в разных регионах России анонимы "минируют" учебные заведения. Ни в одном случае взрывных устройств найдено не было. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поручив провести проверки. В ФСБ установили, что сигналы о минировании школ Екатеринбурга поступали из-за рубежа.